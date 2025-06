Inter é goleado pelo Corinthians e está virtualmente eliminado do Brasileirão Feminino

Eudimilla e Vic Albuquerque marcaram para o time paulista. Staff Images / Divulgação/CBF

As Gurias Coloradas viram as chances de classificação praticamente se esgotarem no Brasileirão Feminino. Em duelo válido pela penúltima rodada, o Inter perdeu por 5 a 0 para o Corinthians, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, neste domingo (15).

Amplamente dominado pelas Brabas, o time gaúcho viu Jaqueline, Tamires, Vic Albuquerque, Leticia Monteiro e Eudimilla balançarem as redes no pior tropeço do Inter em 2025.

Com a derrota, as Gurias Coloradas seguem em 12º lugar, com 14 pontos. Agora, para avançar aos mata-matas (as oito primeiras avançam), o Inter teria de vencer o São Paulo e torcer por derrotas de Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense. Mesmo que todos percam, porém, o Colorado também precisa tirar 11 gols de saldo em relação às Bragantinas.

A eliminação virtual também entra para a história. Pela primeira vez desde que reativou o departamento feminino, o Inter não estará entre os oito melhores times do Brasileirão.

Formação colorada

As Gurias Coloradas foram a campo com três mudanças para enfrentar o Corinthians. O técnico Maurício Salgado manteve o esquema 4-3-3, mas promoveu ao time três atletas que foram desfalques diante do América-MG.

Na defesa, a goleira May retomou a posição que foi de Mari Ribeiro no último jogo. A linha de defensoras a sua frente foi mantida, com Capelinha e Katrine nas laterais, e Fefa Lacoste ao lado de Bianca Martins na zaga.

No meio de campo, as primeiras funções seguiram sendo feitas por Jordana e Mayara Vaz. A meia mais adianta, porém, foi Marzia, que voltou a ficar à disposição após cumprir suspensão. Sendo assim, Rafa Mineira iniciou no banco.

À frente, uma linha de três composta pelas pontas Paola Pereira e Belén Aquino (recuperada de desconforto muscular), com Julieta Morales como a referência do ataque. Com isso, a uruguaia Clara Güell ficou como opção entre as reservas.

Vantagem das Brabas

O Corinthians iniciou o confronto dominando o Inter. Logo aos 2 minutos, as Brabas já construíram duas boas oportunidades. Primeiro, em cruzamento de Leticia Monteiro que Jaqueline cabeceou para fora. Depois, em finalização de Leticia Monteiro pela linha de fundo, após cruzamento de Duda Sampaio.

O Inter, logo nos primeiros instantes, mostrou que adotaria uma postura mais defensiva e apostaria na velocidade de suas atacantes para tentar levar perigo ao Corinthians. Mesmo assim, até ensaiou uma pressão por volta dos 10 minutos, mas sequer conseguiu finalizar com perigo.

A partir de então, as Brabas tomaram conta da partida. Aos 15, o Inter se salvou após Marzia tirar em cima da linha a finalização de Yayá. Mas, um minuto depois, ninguém conseguiu impedir Tamires de colocar o Corinthians à frente. Após cruzamento de Thais Ferreira, a lateral chutou cruzado para vencer a defesa do Inter.

Quando o primeiro tempo já se encaminhava para o final, o Corinthians ainda conseguiu ampliar a vantagem. Aos 40, Jaque recebeu ótimo passe de Tamires na área, tirou de May e apenas empurrou para o fundo das redes.

Vitória virou goleada

O Inter voltou mais atento para o segundo tempo, e teve excelente chance de descontar logo no primeiro minuto. Paola recebeu sozinha na área, mas não soube aproveitar e parou em mais uma boa defesa de Nicole, desta vez com os pés.

As Brabas, porém, foram mais efetivas. Sete minutos depois, Duda Sampaio cobrou escanteio na cabeça de Vic Albuquerque, no centro da área. A artilheira cabeceou para as redes e transformou a vitória em goleada.

O Inter sequer teve tempo de esboçar uma reação e, aos 11, o Corinthians já voltou a balançar as redes. Desta vez, a lei da ex penalizou o clube colorado, que viu Leticia Monteiro mandar no cantinho direito de May.

O resultado só não foi pior porque, aos 14 minutos, Vic Albuquerque errou em bola após cruzamento de Yayá na pequena área. Mas aos 27, após passe na medida de Juliete, ninguém conseguiu impedir Eudimilla de fazer o quinto.

A partir de então, o Corinthians apenas controlou o ritmo do jogo. Enquanto o Inter sequer conseguiu esboçar uma reação e apenas esperou o tempo passar para o duelo se encerrar.

Brasileirão Feminino - 14ª rodada - 15/06/2025

Inter (0)

Mayara; Capelinha (Ketlin, 34'/2ºT), Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Jordana, Mayara Vaz (Rafa Mineira, 15'/2ºT) e Marzia (Eskerdinha, 34'/2ºT); Paola Pereira (Clara Güell, 15'/2ºT), Belén Aquino e Julieta Morales (Myka, 25'/2ºT). Técnico: Maurício Salgado.

Corinthians (5)

Nicole; Thais Ferreira, Thais Regina e Mariza (Leticia Teles, 31'/2ºT); Gi Fernandes (Eudimilla, 15'/2ºT), Yayá, Letícia Monteiro, Duda Sampaio (Juliete, 15'/2ºT) e Tamires (Gisela Robledo, 15'/2ºT); Vic Albuquerque e Jaqueline (Paulinha, 23'/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.

Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre

Gols: Tamires, aos 16 minutos, e Jaqueline, aos 40 minutos do primeiro tempo. Vic Albuquerque, aos 8 minutos, Leticia Monteiro, aos 11 minutos, e Eudimilla, aos 27 minutos do segundo tempo.

Arbitragem: Jenifer Alves de Freitas (RJ), auxiliada por Otavio Legramanti (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS).

Próximo jogo

São Paulo x Inter

18/6 - Quarta-feira, 15h