Inter contrata lateral-direita que estava na Ferroviária 

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, a jogadora também tem passagens por Palmeiras, Corinthians, São Paulo e América-MG . No Exterior, passou pelo espanhol SC Huelva.

Agora, o Inter espera a reabertura da janela para inscrever a atleta, em 10 de julho. Na temporada, além do Brasileirão, as Gurias Coloradas também têm as disputas de Copa do Brasil e Gauchão.