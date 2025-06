Grêmio x Paysandu pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e arbitragem

Grêmio, da atacante Helô, estreia como mandante. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio entrará em campo nesta quinta-feira (19), às 15h, pelo Brasileirão Feminino sub-20. O confronto diante do Paysandu será o primeiro como mandante e ocorrerá no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras dividem a liderança do Grupo C com o Inter. Na estreia, aplicaram 12 a 0 no Itacoatiara-AM, em jogo que durou apenas 38 minutos.

O Paysandu, por sua vez, vem de derrota por 9 a 0 para o Inter. O duelo foi realizado no Pará e marcou a estreia da equipe em competições sub-20 femininas.

Arbitragem para Grêmio x Paysandu

Francisco Soares Dias (RS), auxiliado por Otavio Legramanti (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS).

Onde assistir a Grêmio x Paysandu

A partida não terá transmissão em imagens.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As Mosqueteiras e estão no Grupo C, junto de Inter, Itacoatiara-AM e Paysandu.

As equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Melhor campanha gremista