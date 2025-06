Grêmio x Flamengo: tudo sobre o jogo da última rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Flamengo na próxima quarta-feira (18), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O duelo é válido pela última rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Flamengo

Grêmio: Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Stephanie Brito e Raissa Bahia (Katielle); Bia Santos, Amanda Brunner (Jessica Peña) e Camila Pini; Maria Dias, Giovaninha e Yamila Rodríguez (Gisele). Técnico: Cyro Leães.

Flamengo: Vivi Holzel; Monalisa, Flávia Mota, Agustina e Jucinara; Leticia Oliveira, Ju Ferreira e Glaucia; Fernanda, Mariana e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Arbitragem para Grêmio x Flamengo

Edina Alves Batista (SP), auxiliada por Maira Mastella Moreira (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Grêmio x Flamengo

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Flamengo

Grêmio

As Mosqueteiras ainda lutam pela classificação às quartas de final do Brasileirão. Em 10º, com 16 pontos, o Grêmio precisa vencer o Flamengo e torcer para que Bragantino e América-MG no máximo empatem com 3B da Amazônia e Ferroviária, respectivamente.

Para este jogo, o técnico Cyro Leães não poderá contar com a volante Daniela Montoya, suspensa. Por outro lado, Bia Santos e Camila Pini voltam a ficar à disposição.

Flamengo

As Meninas da Gávea já estão classificadas aos mata-matas. O Flamengo, porém, luta para melhorar sua posição. Caso vença, pelo menos garantirá o quinto lugar. Em caso de tropeço, pode cair uma posição.

Para este jogo, a técnica Rosana Augusto não poderá contar com a volante Djeni, que cumprirá suspensão.

Ingressos para Grêmio x Flamengo

A entrada será gratuita para os torcedores no CT Hélio Dourado. Os portões abrem às 14h.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.