Grêmio vence o Criciúma e mantém liderança do grupo no Brasileirão Feminino sub-17

Grêmio venceu por 3 a 0 neste sábado. Guilherme Testa / Grêmio/Divulgação

O Grêmio segue embalado no Brasileirão Feminino sub-17. Neste sábado (21), o Tricolor venceu o Criciúma por 3 a 0, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As Mosqueteiras saíram na frente com dois gols de Ana Lays, ainda no primeiro tempo. Laura Dutra fez, de falta, o terceiro, para carimbar o triunfo diante das catarinenses na etapa final.

A equipe de Rubens Franco atuou com Josi; Agatha (Dafine), Rayssa (Mariana), Allyne e Tefi; Paula, Laura Dutra (Julia Klug) e Maria; Lays, Isabeli (Lara Mônica) e Helô (Rafa Robinson).

Com a vitória, o Grêmio mantém a liderança isolada do Grupo B, agora com seis pontos. As Mosqueteiras voltam a campo no próximo sábado (28), às 15h, contra o Mixto-MT. O duelo será também no CT Hélio Dourado.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta, enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Grêmio

28/6, 15h: Grêmio x Mixto-MT

x Mixto-MT 6/7, 16h: Mixto-MT x Grêmio

13/7, 15h: Criciúma x Grêmio

19/7, 16h: Grêmio x Amazônia

