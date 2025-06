Grêmio perde para o Real Brasília e fica em situação complicada no Brasileirão Feminino

Partida foi disputada no estádio Defelê, no Distrito Federal. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

O sonho do Grêmio de classificação às quartas de final do Brasileirão Feminino ficou ameaçado. A derrota para o Real Brasília, neste sábado (14), por 2 a 1, no estádio Defelê, deixou a equipe em situação complicada na tabela.

Com o resultado, o time gremista estacionou nos 16 pontos e poderá chegar à última rodada sem chances matemáticas de avançar ao mata-mata.

Dani Silva e Manu Balbinot marcaram para as donas da casa. Valéria Paula descontou para o Tricolor.

A meta agora é torcer contra dois adversários diretos: América-MG e Bragantino. Se algum deles vencer, o Tricolor estará fora do mata-mata.

Mesmo que possa alcançar os 19 pontos na rodada final, a equipe não ultrapassará as cinco vitórias dos concorrentes diretos.

O América enfrentará o Flamengo, no Luso Brasileiro, enquanto o Bragantino terá a Ferroviária como adversária, também fora de casa.

Primeiro tempo

A partida marcou a estreia de Cyro Leães no comando do Grêmio, e a primeira escalação teve Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Brito e Katielle; Amanda Brunner, Montoya e Raissa Bahia; Maria Dias, Giovaninha e Yamila.

Precisando do resultado para manter as chances de classificação, o Grêmio teve a primeira conclusão aos 4 minutos. Da entrada da grande área, Raissa Bahia arriscou o chute tentando o ângulo da goleira Tainá, que defendeu sem sustos.

Aproveitando os lados do campo, o Grêmio seguiu pressionando. Primeiro, aos 13, com Giovaninha que arriscou o chute cruzado da meia-esquerda. Depois, pelo lado direito, Dani Barão alçou a bola na área, e Giovaninha apareceu na pequena área para cabecear, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Real Brasília na frente

Apesar da presença maior do Grêmio no ataque, foi o Real Brasília que balançou as redes.

Aos 41 minutos, depois de uma saída errada do Grêmio, a bola ficou com o Real. Na segunda tentativa de conclusão, Hillary arriscou o chute de longe e a bola sobrou dentro da grande área para Dani Silva, livre, no lado esquerdo. A atacante levou quase até a linha de fundo e arriscou o chute. A bola desviou em Dani Barão, sem chances de recuperação da goleira Leticia Rodrigues: 1 a 0.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Grêmio fez duas modificações: Shashá e Gisele entraram nas vagas de Amanda Brunner e Yamila, respectivamente.

As alterações tiveram o primeiro efeito aos 5 minutos. Gisele chamou a responsabilidade e criou jogada pelo lado direito, ingressando na grande área. Com pouco ângulo, ela ainda tentou a conclusão. A sobra ficou com Maria Dias, que tentou o canto direito, e Taina fez grande defesa no chute rasteiro.

Pelo lado direito, Maria Dias voltou a causar perigo aos 15 minutos. A atacante disparou contra a goleira Taina, que fez a defesa em forma de manchete e deu rebote, mas a defesa do Real conseguiu afastar.

O Real levava perigo quando chegava. Aos 25 minutos, Dani Silva quase balançou as redes pela segunda vez. Pela direita, avançou e passou pela marcação de Tayla. Para a sorte do Grêmio, o chute rasteiro passou ao lado da trave.

Para reforçar o ataque, o técnico Cyro Leães colocou Valéria Paula, aos 25 minutos, na vaga de Raissa Bahia.

Em sua primeira participação, Valéria Paula pressionou a saída de bola e a sobra ficou com Gisele. Porém, a bola tocou na mão da atacante.

Nos minutos finais, o Grêmio viu a situação piorar. Manu Balbinot recebeu na frente da grande área, driblou a marcação e acertou um chutaço no gol de Letícia Rodrigues: 2 a 0.

Grêmio diminui

Na luta e na raça, o time gaúcho ainda conseguiu reduzir o prejuízo. Shashá cobrou falta da meia-esquerda e colocou a bola na cabeça de Valéria Paula, que venceu a marcação e cabeceou no ângulo. Era o gol de desconto nos acréscimos.

Apesar das tentativas, faltou efetividade para o time gremista. A derrota pode sacramentar o fim do objetivo de se classificar à próxima fase.