Grêmio goleia o Paysandu pelo Brasileirão Feminino sub-20

Grêmio soma duas vitórias na competição nacional. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio segue embalado no Brasileirão Feminino sub-20. Nesta quinta-feira (20), as Mosqueteiras estrearam como mandantes e golearam o Paysandu por 8 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os gols da vitória tricolor foram marcados por Luana Falconeri, Maria Clara, Milena (três vezes), Mari, Ana Lays e Maria.

A equipe do técnico Rubens Franco atuou com: Kayla; Luiza, Maria Antonia (Carol Quaresma), Luana Napoli e Ana Vidal; Gio Ferrari (Mari), Jamille (Kalliny) e Luana Falconeri; Milena (Manu Fattah), Adri Aldana (Maria) e Maria Clara (Ana Lays).

Com a goleada, o Grêmio segue com 100% de aproveitamento na competição nacional. Com seis pontos, as Mosqueteiras dividem a liderança do Grupo C com o Inter.

A equipe volta a campo no dia 2 de julho, às 15h, contra o Inter. O clássico será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. O Grêmio está no Grupo C, junto de Inter, Itacoatiara-AM e Paysandu.

As equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes dos grupos e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal serão disputadas em partidas de ida e volta, e a final será em jogo único.

Próximos jogos do Grêmio

2/7, 15h: Inter x Grêmio

10/7, 15h: Grêmio x Inter

x Inter 16/7, 15h30min: Paysandu x Grêmio

24/7, 15h: Grêmio x Itacoatiara-AM