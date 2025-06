Grêmio goleia o Itacoatiara-AM em jogo que teve apenas 38 minutos no Brasileirão Feminino sub-20 

Grêmio goleou na estreia. Divulgação / Grêmio

As Mosqueteiras estrearam com o pé direito no Brasileirão Feminino sub-20. Em partida realizada nesta quarta-feira (11), e que durou apenas 38 minutos, o Grêmio goleou o Itacoatiara-AM por 12 a 0 no Estádio Floro, no Amazonas.

Os gols do Tricolor foram marcados por Milena (quatro vezes), Allyne, Maria (duas vezes), Luana Falconeri (quatro vezes) e Luana Napoli.

As Mosqueteiras atuaram com Kayla; Ana Vidal, Luiza Madureira, Allyne e Luana Napoli; Gio Ferrari, Luana Falconeri e Maria; Jamille, Adri Aldana e Milena.

O time rival, por sua vez, entrou em campo com apenas oito atletas. Em súmula, o árbitro Antonio Carlos Pequeno Frutuoso relatou que a partida teve de ser encerrada aos 38 minutos do primeiro tempo porque, diante de lesões, o Itacoatiara não tinha o número mínimo de atletas em campo.

Agora, o Grêmio assume a liderança do Grupo C. O próximo compromisso do time tricolor está marcado para o dia 19 de junho, quinta-feira da próxima semana, às 15h, contra o Paysandu. A estreia das Mosqueteiras como mandantes será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Veja o que diz a súmula

"Informo que equipe Itacoatiara FC apresentou apenas oito jogadoras antes do início da partida. Informo que a jogadora Rainara dos Santos Ramos, nº 01 da equipe Itacoatiara FC, (goleira) caiu aos 25 minutos do 1º tempo em campo e precisou de atendimento médico, a Dra. Olga Maria Castaneda Rubio (CRM: 11205), informou que a mesma não tinha condições de voltar ao jogo. Após o 12º gol da partida, a jogadora Luenna Silva de Brito, nº 02 da equipe Itacoatiara FC, caiu em campo aos 36 minutos do 1º tempo e precisou de atendimento médico, sendo conduzida pela maca para fora do campo, a Dra. Olga Maria Castaneda Rubio informou que a mesma não tinha condições de voltar ao jogo, ficando a equipe de Itacoatiara FC, com o número mínimo de sete jogadoras em campo, a partida se deu por encerrada aos 38 minutos do primeiro tempo, pelo motivo de número insuficiente de jogadoras"

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As Mosqueteiras e estão no Grupo C, junto de Inter, Itacoatiara-AM e Paysandu.

As equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Grêmio