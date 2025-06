Grêmio estreia treinador em jogo decisivo pelo Brasileirão Feminino 

Cyro Leães comandou o Grêmio nesta semana. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras têm confronto decisivo para os objetivos da temporada. Diante do Real Brasília, neste sábado (14), às 11h, o Grêmio pode conquistar uma vitória que o colocará no G-8 do Brasileirão Feminino.

O duelo no Defelê, em Brasília, também marcará a estreia de Cyro Leães no comando do tricolor. Anunciado oficialmente nesta semana, o profissional enfatizou a importância da equipe para a conquista da classificação.

— São pequenos ajustes, mas eu acredito muito que o principal ajuste ou modelação que a gente vai passar a desenvolver é esse comportamento individual, de brigar, de disputar, de se doar — afirmou Cyro.

Em campo, o treinador tem dois desfalques confirmados. As meio-campistas Camila Pini e Bia Santos cumprirão suspensão e devem ser substituídas por Daniela Montoya e Jessica Peña.

De toda forma, o Grêmio terá de superar as baixas para conquistar um triunfo importante visando a classificação. Se triunfar, o Tricolor precisa que Bragantino e América-MG no máximo empatem diante de Ferroviária e Flamengo, respectivamente.

Caso todos os resultados sejam positivos, as Mosqueteiras podem assumir a oitava colocação a uma rodada do fim da etapa classificatória. Atualmente, o Grêmio é 10º, com 16 pontos.