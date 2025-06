Grêmio empata com o Flamengo e fica fora da segunda fase do Brasileirão Feminino

Mosqueteiras empataram em 1 a 1 com o Flamengo. Staff Images / CBF/Divulgação

O Grêmio até tentou fazer sua parte. Na tarde desta quarta-feira (18), abaixo de muita chuva e em um campo encharcado, as Mosqueteiras saíram na frente mas, abatidas pelos resultados paralelos, cederam o empate em 1 a 1 para o Flamengo, na última rodada do Brasileirão Feminino. Assim, está fora da segunda fase da competição.

O resultado paralelo necessário também não ajudou. Além da vitória, o Grêmio precisava da derrota do Bragantino para o 3B. No entanto, os paulistas golearam a equipe da Amazônia por 5 a 1, e o Grêmio foi eliminado do Brasileirão Feminino.

O gol do Grêmio foi marcado por Amanda Brunner, no primeiro tempo. Já o Flamengo, que entrou na partida com a classificação às quartas de final já assegurada, chegou ao empate nos minutos finais, com Vitória Almeida.

Campo encharcado e gol na bola parada

A chuva forte que atinge o Rio Grande do Sul desde a terça-feira (17) atrapalhou o andamento do jogo. Desde o início da partida, muitas poças d'água se formaram no gramado do CT Hélio Dourado, impedindo que a bola rolasse adequadamente.

Assim, o gol de abertura do placar só poderia sair de uma bola parada. Aos 17 minutos, após cobrança de falta para o Grêmio, praticamente do meio-campo, a goleira do Flamengo Karol Alves saiu de soco para afastar da área. Inteligentemente, Amanda Brunner se aproveitou da posição adiantada, cabeceou de fora da área e encobriu a goleira para fazer 1 a 0.

Ao mesmo tempo, no entanto, o resultado paralelo em nada ajudava o Grêmio. Pelo contrário. A pior defesa do campeonato, o 3B da Amazônia, já sofria 2 a 0 para o Bragantino, concorrente direto pela vaga no G8, antes de meia hora de jogo.

O jogo foi de poucas chances de lado a lado, especialmente por conta das condições do gramado. Aos 30 minutos, a atacante Gláucia, do Flamengo, se aproveitou de falha da zagueira Tayla e, na pequena área, quase empatou. A finalização, no entanto, foi pra fora, e a partida foi ao intervalo com o placar a favor do Tricolor.

Jogo esfria

Mesmo sabendo do resultado negativo no outro jogo, o Grêmio voltou a campo ao menos determinado a garantir a vitória. Em uma rara arrancada com bola no chão, Amanda Brunner invadiu a área pela esquerda e bateu colocado, com categoria, obrigando Karol Alves a fazer boa defesa e espalmar para escanteio.

Ao mesmo, o Bragantino seguia empilhando gols e acabando com qualquer chance de classificação. No início do segundo tempo, o placar já estava em 4 a 1 para os paulistas.

Assim, pouco restou a fazer a não ser esperar o relógio andar até o fim da partida. A chuva seguiu intensa e o gramado seguiu pesado, e nenhuma das equipes fez muito esforço para alterar o placar.

Abatido pela eliminação já encaminhada, o Grêmio ainda levou o empate nos minutos finais. Após cobrança de falta do lado esquerdo de ataque, a atacante Vitória Almeida, também de cabeça, encobriu a goleira Raissa, e decretou o placar final da partida.

Brasileirão Feminino — 15ª rodada — 18/6/2025

Grêmio (1)

Raissa; Mônica Ramos (Brito), Tayla, Karol Arcanjo e Rayssa Bahia; Bia Santos, Amanda Brunner (Shashá), Pini e Gisele (Drika); Giovaninha e Valéria Paula (Luana Spindler). Técnico: Cyro Leães.

Flamengo (1)

Karol Alves; Fabi Simões, Númia, Flávia Mota (Giovanna Barraca) e Jucinara (Chai); Letícia (Driely), Leidiane, Glaucia (Laysa) e Fernanda (Duda Rodrigues; Valéria Cantuário e Vitória Almeida. Técnica: Rosana Augusto

GOLS: Amanda Brunner, aos 17 minutos do 1° tempo; Vitória Almeida (F), aos 37 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Leticia, Flavia Mota (Flamengo); Gisele, Giovaninha (Grêmio)

ARBITRAGEM: Edna Alves Batista