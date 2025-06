Grêmio e Inter conhecem tabela detalhada do Brasileirão Feminino sub-20; veja datas 

Grêmio e Inter serão os representantes do RS no torneio.

Na primeira fase, os clubes foram divididos em seis grupos. Mosqueteiras e Gurias Coloradas estão no Grupo C, junto de Itacoatiara-AM e Paysandu.

O Grêmio estreia diante do Itacoatiara-AM, em 11 de junho, às 16h, no Estádio Floro de Mendonça, em Manaus. Enquanto o Inter fará seu primeiro jogo diante do Paysandu, em 12 de junho, às 15h30min, no Mangueirão, em Belém.