Grêmio e Inter conhecem tabela detalhada do Brasileirão Feminino sub-17; veja datas

Na primeira fase, os clubes foram divididos em seis chaves . O Inter está no Grupo A , ao lado de Vasco, Paysandu e Paraná. Enquanto o Grêmio é do Grupo B , junto de Mixto-MT, Criciúma e Amazônia. A Adergs está no Grupo C , com São Paulo, Sport e Vitória.

Os três gaúchos estreiam no dia 14 de junho, um sábado. As Gurias Coloradas enfrentam o Paraná, às 15h, no Durival Britto, em Curitiba. No mesmo horário, a Adergs recebe o São Paulo em estádio a definir. Por fim, às 16h, as Mosqueteiras duelam com o Amazônia, no Ismael Benigno, em Manaus.