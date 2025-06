Grêmio divulga relacionadas para jogo contra o Fluminense no Brasileirão Feminino; veja lista

O Grêmio divulgou, na tarde desta quinta-feira (5), as relacionadas para enfrentar o Fluminense pelo Brasileirão Feminino.

A delegação tricolor viajou para o Rio de Janeiro com 22 atletas. A partida ocorre nesta sexta-feira (6), às 20h, no Moça Bonita.

O destaque da lista fica por conta do retorno da volante Bia Santos. Suspensa diante do 3B da Amazônia, a meio-campista também se recuperava de fratura no terceiro metacarpo da mão esquerda.