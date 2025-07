Grêmio aplica 19 a 0 no Mixto-MT pelo Brasileirão Feminino sub-17

Dafine (esquerda) e Helô (direita) balançaram as redes na goleada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras golearam o Mixto-MT, no último sábado (28), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino sub-17. Em confronto realizado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio venceu por 19 a 0.

Os gols gremistas foram marcados por Lara Mônica (seis vezes), Rafa Robinson (cinco vezes), Helô (quatro vezes), Valentina (duas vezes) Laura e Dafine.

O time de Rubens Franco atuou com: Gabi; Dafine (Agatha), Rayssa, Analys e Tefi (Julia Klug); Paula (Mariana), Shayla (Valentina) e Laura (Mari Menalda); Lara Mônica, Rafa Robinson e Helô.

Com o placar elástico, o Tricolor tem, agora, o melhor ataque da competição: 42 gols em três jogos (média de 14 por partida). A defesa, por outro lado, ainda não foi vazada.

O Grêmio segue na liderança do Grupo B, com nove pontos. As Mosqueteiras voltam a campo na próxima segunda-feira (7), às 16h, novamente diante do Mixto-MT. Desta vez, o duelo será no Dutrinha, em Cuiabá.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta, enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Grêmio

7/7, 16h: Mixto-MT x Grêmio

13/7, 15h: Criciúma x Grêmio

19/7, 16h: Grêmio x Amazônia