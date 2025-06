O Grêmio comunicou, nesta segunda-feira (2), a saída de Thaissan Passos do comando técnico das Mosqueteiras. Segundo a nota do clube, o desligamento ocorreu em comum acordo.

Thaissan estava em sua segunda temporada à frente do grupo. Neste momento, o time está se preparando para a reta decisiva do Brasileirão Feminino, ainda lutando por classificação à próxima fase.

Ao todo, a então técnica comandou o Grêmio em 43 partidas, somando 18 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 53%, com as conquistas do Campeonato Gaúcho e da Ladies Cup, ambos em 2024.