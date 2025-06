Gauchão Feminino sub-20: tudo sobre a competição que se inicia neste sábado

Competição terá a participação de quatro times. (Divulgação / FGF)

O Gauchão Feminino sub-20 se inicia neste sábado (28) com a participação de quatro times. A competição de base será uma novidade no calendário do futebol feminino em 2025.

Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela e Cruzeiro são as quatro equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único.

Ao final da classificatória, o líder e o vice-líder se enfrentarão em confrontos de ida e volta para definir o campeão. Enquanto os dois últimos duelarão pelo terceiro lugar.

Na primeira rodada, o Flamengo de Tenente Portela recebe o Inter no Campo do Flamengo, no sábado (28), às 15h. Enquanto, no domingo (29), o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Complexo Esportivo da Ulbra.

Condição das atletas

As jogadoras poderão ser inscritas até o último dia útil antes do início da fase final. As atletas devem ser regularizadas no BID, como de costume, e apenas gurias nascidas entre 2005 e 2008 disputarão a competição.

Transmissão dos jogos

A reportagem de Zero Hora contatou a Federação Gaúcha de Futebol e foi informada que a entidade não transmitirá os jogos.

Em regulamento, porém, a FGF impõe que será "expressamente proibida a captação, fixação e/ou retransmissão, por televisão, streaming, internet ou qualquer outra mídia dos jogos do Gauchão Feminino sub-20 pelos clubes, tendo em vista que a FGF é a única detentora do certame".

A entidade afirma que a situação "ainda não está definida, mas os clubes serão comunicados".

Jogos da primeira fase

1ª rodada

28/6, 15h: Flamengo de Tenente Portela x Inter

29/6, 15h: Grêmio x Cruzeiro

2ª rodada

6/7, 15h: Cruzeiro x Flamengo de Tenente Portela

6/7, 15h: Grêmio x Inter

3ª rodada