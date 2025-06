Gauchão Feminino sub-20 é adiado por conta das condições climáticas

O Gauchão Feminino sub-20 foi adiado mais uma vez por conta das condições climáticas do RS. Agora, a competição tem início previsto para 6 de julho.

Inicialmente, o torneio começaria em 22 de junho, mas já havia sido adiado para o dia 28 do mesmo mês. Com isso, portanto, serão duas semanas de postergação .

Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela e Cruzeiro são as quatro equipes na disputa. Na fase inicial, se enfrentarão em turno único.

Toda a primeira rodada está agendada para 6 de julho, às 15h. O Flamengo de Tenente Portela recebe o Inter no Campo do Flamengo. Enquanto, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no Complexo Esportivo da Ulbra.