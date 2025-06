Fluminense x Grêmio: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Fluminense na próxima sexta-feira (6), às 20h, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Fluminense x Grêmio

Fluminense: Claudia; Nath Rodrigues (Sorriso), Gislaine, Yasmin e Karina; Xerife (Cotrim), Kamilla e Raquel Fernandes; Verônica, Lurdinha e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

Grêmio: Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña), Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias (Shashá), Giovaninha e Gisele (Luana Spindler). Técnica: Gisele Ramos (interina).

Arbitragem para Fluminense x Grêmio

Eliane Nogueira dos Santos (RR), auxiliada por Beatriz Geraldini de Sousa (RJ) e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia (RJ).

Onde assistir a Fluminense x Grêmio

O SporTV a transmissão.

Como chegam Fluminense x Grêmio

Fluminense

As Guerreiras do Fluzão vêm de uma sequência de seis jogos sem vitória no Brasileirão Feminino. Neste período, foram três derrotas (Bahia, América-MG e Flamengo) e três empates (Ferroviária, São Paulo e Bragantino). Atualmente, o Flu é 11º colocado, com 14 pontos.

No elenco, o time carioca conta com duas velhas conhecidas do Grêmio: a goleira Claudia (que também esteve cedida à Seleção para a data Fifa) e a meia Raquel Fernandes. Ambas já vestiram as cores do Tricolor.

Grêmio

As Mosqueteiras voltarão a campo após o desligamento da técnica Thaissan Passos, na última segunda-feira (2). Até a chegada de um novo comandante, a interina será Gisele Ramos, a auxiliar fixa.

Atualmente, o Grêmio está na 10ª colocação do Brasileirão Feminino, com 15 pontos — apenas um a menos que o Bragantino, o último no G-8. Na Série A-1, o Tricolor vem de goleada por 4 a 0 sobre o 3B da Amazônia.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.