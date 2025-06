"Fica para o ano que vem": eliminado do Brasileirão, Grêmio não consegue vaga para a Libertadores Feminina

Grêmio empatou com o Flamengo nesta quarta-feira (18) e está eliminado do Brasileirão Feminino.

— A gente tentou, acho que realmente é a tentativa. Nós tivemos um quadro grande e expressivo de atletas que vieram, e se a gente for avaliar, essas atletas ainda não assimilaram tudo o que o treinador quer fazer dentro do campo. Nós não conseguimos ainda extrair tudo o que elas podem entregar . Então, é a vida que segue — disse, e completou:

A Copa do Brasil não garante vaga à Libertadores . Apenas o Brasileirão Feminino pode levar os times à competição nacional de 2026. Para isso, porém, é necessário chegar à final da Série A-1. São duas vagas para o Brasil — podem virar três, caso o campeão da Libertadores 2025 também esteja na final do Brasileiro.

Próximos passos

O clube também trabalha na manutenção do grupo de atletas . Apenas cinco gurias já têm vínculo com o Grêmio para 2026.

— A gente já vai começar a movimentar isso (as renovações). Porque isso não era uma coisa costumeira no Grêmio, mas desde que a gente entrou, estamos assumindo esse propósito. Não é que o Grêmio queira mudar toda hora o grupo. Para ficar no Grêmio, as pessoas têm de querer — finalizou a dirigente.