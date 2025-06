"É a realização de um sonho para toda a nação brasileira", afirma goleira Lorena sobre Copa do Mundo no Brasil 

Lorena, ex-Grêmio, é a goleira titular da Seleção Brasileira. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira tem muitas vagas abertas na escalação titular. Do ataque à zaga, Arthur Elias acumula opções para as disputas das próximas competições. Uma atleta, porém, já está consolidada no 11 ideal: a goleira Lorena, ex-Grêmio.

Com 28 anos, a defensora do Kansas City-EUA foi um dos destaques do Brasil na disputa dos Jogos Olímpicos. Naquele momento, a Seleção conquistou a medalha de prata.

— As Olimpíadas foram a realização de um sonho. Acho que todo atleta sonha em ser um medalhista olímpico. E todo mundo almeja medalha de ouro, mas essa medalha de prata, para mim, vale ouro. Foi após uma lesão difícil, de LCA (ligamento cruzado anterior), que me deixou fora de uma Copa do Mundo. Então eu fiquei muito feliz de ter participado dessa campanha. Essa medalha tá guardada lá em casa num lugar especial — afirmou Lorena, em entrevista aos canais da CBF.

No início de 2023, ano da última Copa do Mundo, a goleira Lorena sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Por conta da longa recuperação (geralmente, mais de nove meses), ficou fora da competição.

Agora, em 2027, Lorena nutre a expectativa de disputar o seu primeiro Mundial. O evento será realizado no Brasil, com o apoio dos torcedores.

— Fiquei muito feliz quando o Brasil foi escolhido sede, porque acho que inspira gerações. Minha família fala muito de poder ver uma Copa do Mundo e de poder ir no estádio. Então, acho que é significativo. É a realização de um sonho para toda a nação brasileira. Porque acho que desde a criancinha pequena até os senhores de idade, viver uma Copa do Mundo é algo indescritível — disse.

Próximos compromissos

Antes do Mundial, porém, o Brasil tem outro compromisso. Ainda em 2025, a Seleção disputará a Copa América. Hegemônica no torneio (com oito títulos em nove edições), a equipe de Arthur Elias estreia em 13 de julho, contra a Venezuela.

— A Copa América é um outro campeonato. É diferente de você jogar uma Copa do Mundo, de você jogar Olimpíadas com times europeus. É um campeonato mais duro, mais físico. Tem menos tempo para você descansar. Mas é uma competição de detalhes — avaliou.