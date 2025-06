Duda Sampaio fala sobre crescimento no Corinthians, Copa do Mundo e aprendizados com Marta

Duda Sampaio é meia da Seleção e do Corinthians. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

O Rio Grande do Sul teve o prazer de prestigiar o talento de Duda Sampaio de perto há três temporadas. Ex-jogadora do Inter, a meia da Seleção Brasileira fez um ano de muito destaque em Porto Alegre.

As 14 assistências e os cinco gols em 25 jogos fizeram com que fosse sondada por diversos times e acertasse com o Corinthians, o maior campeão entre os brasileiros. Nas Brabas desde 2023, Duda Sampaio já conquistou Supercopa, Brasileirão, Paulistão e Libertadores pelo Timão.

— O Corinthians eleva muito o nome da atleta. Se você está aqui, você é muito vista. Quando eu vim para cá, queria conquistar títulos e sabia que seria um processo até para jogar, porque tinham muitas meninas (disputando a posição). Mas confiaram em mim, no meu futebol, e na atleta que eu estava sendo nos últimos anos, especialmente na passagem pelo Inter — afirmou, em entrevista exclusiva ao Resenha das Gurias.

Seleção Brasileira

Mas não foi só pelo Corinthians que Duda Sampaio pôde buscar títulos importantes. Com a camisa da Seleção Brasileira, a meia foi campeã da Copa América e conquistou a medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos.

— Foi um momento único na minha carreira. Acho que as circunstâncias tornaram ainda maior a nossa conquista — relembrou.

Evolução da Seleção

Em uma crescente desde a chegada de Arthur Elias, a Seleção Brasileira já venceu as principais forças do futebol mundial: Estados Unidos, França, Espanha, Canadá. A última vitória veio diante do Japão, em dois amistosos no Brasil, que tiveram o apoio da torcida.

— É uma sensação muito boa. Lembro que quando entrei no campo deu aquela vontade de chorar mesmo, por saber que sua família está ali e ver como o estádio estava cheio para nos assistir, sendo só um amistoso — afirmou Duda Sampaio.

Os testes no Brasil são uma construção da CBF, já explicitada por Arthur Elias, para que os torcedores construam uma identidade junto à equipe. O objetivo é que, em 2027, a torcida e as atletas possam colher os frutos.

— Vai ser muito importante a gente encher os estádios para tornar o espetáculo ainda mais bonito. A gente espera que a Seleção, a CBF e os próprios clubes também consigam trabalhar muito em cada liga, para que a gente fortaleça esse momento, e quando chegar lá, seja tudo lindo — comemorou.

Trocas com Marta

Na Seleção Brasileira, Duda Sampaio também pode trocar experiências com a maior de todas os tempos. A rainha Marta segue fazendo parte do ciclo e já dividiu algumas convocações com a meia do Corinthians.

— Enquanto ela está ali, temos que aproveitar os momentos, as competições, os jogos e que a gente consiga ganhar, buscar os títulos, porque ela merece muito — finalizou Duda Sampaio.