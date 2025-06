Do que o Inter precisa para entrar na zona de classificação do Brasileirão Feminino 

Inter é o 12º colocado do Brasileirão Feminino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter pode ingressar na zona de classificação do Brasileirão Feminino nesta rodada. A diferença para o G-8 caiu para dois pontos. Então, além de vencer, o Colorado também precisa torcer por resultados paralelos.

A equipe de Maurício Salgado volta a campo no domingo (15), às 18h, diante do Corinthians. O jogo ocorre no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Atualmente, o Inter ocupa a 12ª colocação, com 14 pontos. O último na zona de classificação é o América-MG, com 16. Mas entre os dois ainda há outros três times: Bragantino, Grêmio e Fluminense.

Zero Hora detalha os cenários do Inter na rodada. Confira abaixo.

Se vencer

Em caso de vitória sobre o Corinthians, o Inter precisa torcer por tropeços de Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense. Por ter saldo de gols muito pior do que todos esses adversários, as Gurias Coloradas precisam necessariamente de derrotas dos rivais.

No melhor dos cenários, o Inter chega aos 17 pontos e assume a oitava colocação.

Se empatar

Neste caso, não tem chances de ingressar na zona de classificação. Além disso, pode ser eliminado com uma rodada de antecedência. Isso ocorre se América-MG, Bragantino ou Grêmio vencerem.

Para seguir vivo, tem de torcer para que América-MG, Bragantino e Grêmio no máximo empatem. O Fluminense até pode vencer, porque na última rodada o Inter é capaz de alcançar os 18 pontos pontos e as quatro vitórias.

Neste cenário, terminará a rodada em 12º lugar e com 15 pontos.

Se perder

Em caso de tropeço, o Inter tem grandes chances de ser eliminado do Brasileirão Feminino. O único cenário que não acaba com as chances coloradas tem, no máximo, empates de América-MG, Bragantino, Grêmio ou Fluminense. Se qualquer um desses vencer, o Inter não tem mais chances de avançar.

No pior dos cenários, será eliminado com uma rodada de antecedência.

Jogos que interessam

13/6, 21h: Palmeiras x Fluminense

14/6, 11h: Real Brasília x Grêmio

14/6, 17h: Flamengo x América-MG

14/6, 17h: Ferroviária x Bragantino

15/6, 18h: Inter x Corinthians