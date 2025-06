Do que o Grêmio precisa para entrar na zona de classificação do Brasileirão Feminino

Grêmio vem de vitória sobre o 3B da Amazônia. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio pode ingressar na zona de classificação do Brasileirão Feminino ainda nesta rodada. Para isso, porém, o Tricolor terá de vencer e torcer por tropeços dos adversários diretos.

Atualmente, as Mosqueteiras estão na 10ª colocação, com 15 pontos. O último na zona de classificação é o Bragantino, com 16.

Para entrar no G-8, o Tricolor terá de vencer o Fluminense, na sexta-feira (6), às 20h, no Rio de Janeiro. Além disso, dois dos três adversários diretos também precisam tropeçar.

Os resultados que servem para o Grêmio são: derrota do Bahia para a Ferroviária; derrota ou empate do Bragantino com o São Paulo; derrota ou empate do América-MG para o Inter.

Na melhor das hipóteses, as Mosqueteiras podem encerrar a rodada na sétima colocação, com 18 pontos. Na pior, podem terminar em 11º, com os mesmos 15.

Situação da tabela (que interessa ao Grêmio)

6º Palmeiras: 21 pontos

7º Bahia: 17 pontos

8º Bragantino: 16 pontos

9º América-MG: 16 pontos

10º Grêmio: 15 pontos

11º Fluminense: 14 pontos

Jogos que interessam ao Grêmio

Fluminense x Grêmio (sexta, 20h)

(sexta, 20h) Bragantino x São Paulo (sábado, 17h)

x São Paulo (sábado, 17h) Inter x América-MG (sábado, 18h)

(sábado, 18h) Bahia x Ferroviária (domingo, 11h)

Cenários para o Grêmio

Se vencer

Precisa que pelo menos dois dos três times acima (Bragantino, América-MG e Bahia) tropecem. É necessário que dois destes resultados ocorram: o Bahia perca para a Ferroviária, o Bragantino empate ou perca para o São Paulo e o América-MG empate ou perca para o Inter. No melhor dos cenários, o Grêmio pode encerrar a rodada em em sétimo, com 18 pontos.

Se empatar

Não entra na zona de classificação e também não perde posições. Com este resultado, ficará em 10º.

Se perder