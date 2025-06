Do que o Grêmio precisa para se classificar no Brasileirão Feminino 

O Grêmio entrará em campo lutando pela última vaga aos mata-matas do Brasileirão Feminino. O Tricolor, porém, terá de fazer sua parte e torcer por resultados paralelos.

Antes de tudo, as Mosqueteiras precisarão vencer o Flamengo na próxima quarta-feira (18), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Além disso, também terão de secar dois adversários.