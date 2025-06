Do que o Grêmio precisa para entrar na zona de classificação do Brasileirão Feminino 

O Grêmio tem boas chances de ingressar na zona de classificação do Brasileirão Feminino nesta rodada. A um ponto do G-8, o Tricolor precisa fazer a sua parte e torcer por resultados paralelos .

As Mosqueteiras voltam a campo no próximo sábado (14), às 11h, diante do Real Brasília. O duelo será no Defelê, em Brasília.