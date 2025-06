Conheça a goleira Gaby, heroína da classificação do Brasil-Far à terceira fase da Copa do Brasil

Gaby defendeu dois pênaltis contra o Itacoatiara-AM. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

A classificação histórica do Brasil de Farroupilha à terceira fase da Copa do Brasil Feminina teve um destaque individual. A goleira Gaby Souza defendeu dois pênaltis do Itacoatiara-AM para garantir o avanço, após o empate em 1 a 1 no tempo normal e a vitória por 3 a 2 nas penalidades máximas.

Com 27 anos, a jogadora está no rubro-verde há duas temporadas. Desde 2023, acumula 33 jogos pelo Brasil de Farroupilha: a goleira que mais vezes vestiu a camisa do clube serrano.

— Não sabia (dessa informação). Fico muito feliz. O clube abriu as portas para mim. Então, fico muito feliz por estar fazendo parte dessa história — falou a goleira, em entrevista à ZH.

Neste período, a paulista natural de Leme também viveu dois vice-campeonatos do Interior no Gauchão. Mas o seu principal momento com as cores rubro-verdes foi justamente diante do Itacoatiara-AM.

— É um momento marcante para mim, por ser Copa do Brasil, um campeonato grande. É a minha melhor fase desde que cheguei ao Brasil-Far. E queria agradecer, também, ao clube e ao Cachoeira (Dionatan Rodrigues, treinador de goleiras). Ele falou que eu pegaria dois pênaltis e classificaria a equipe. Desde então, em várias ocasiões, fiquei no quase. E agora ele falou que eu ia pegar e aconteceu — enfatizou a goleira.

Agora, a goleira se prepara para escrever mais um capítulo da sua história pelo Brasil de Farroupilha. O adversário da terceira fase será definido através de sorteio, e pode ser desde o Atlético-PI, que disputa a Série A-3, até o multicampeão Corinthians.

De toda forma, Gaby almeja continuar se destacando e ajudando o Brasil-Far a alçar novos voos no futebol feminino.