Como foi o desempenho do Inter no Brasileirão Feminino

Inter se despediu do Brasileirão na fase inicial.

O Inter deu adeus ao Brasileirão Feminino na última quarta-feira (18). Após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo , as Gurias Coloradas foram eliminadas da competição nacional ainda na etapa classificatória.

Ao longo da Série A-1, o Inter venceu apenas três jogos, empatou cinco e perdeu sete. Com isso, somou 14 pontos e encerrou sua participação na 12ª colocação .

Esta foi a primeira vez que as Gurias Coloradas nem sequer conseguiram avançar aos mata-matas do Brasileirão Feminino. Desde que conquistou o acesso, o Inter sempre havia estado entre os oito melhores times do país.