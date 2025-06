Com oito gols de atacante, Grêmio aplica 20 a 0 no Amazônia pelo Brasileirão Feminino sub-17

Grêmio busca o segundo título da competição. - / Divulgação/Grêmio

As Mosqueteiras não tomaram conhecimento do Amazônia na primeira rodada do Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo realizado neste sábado (14), no Ismael Benigno, em Manaus, o Grêmio venceu por 20 a 0.

A atacante Rafa Robinson foi o grande destaque da estreia, com oito gols marcados. Além dela, também balançaram as redes: Laura (quatro vezes), Helô (duas vezes), Ana Lays (duas vezes), Mari Menalda, Ágatha, Tefi e Júlia.

A equipe tricolor foi escalada por Marcelo Sacknies com: Josi, Agatha (Julia Klug), Rayssa, Tefi e Mari Menalda (Dafine); Paula, Shayla (Mari Candido) e Laura; Ana Lays (Lara), Rafa Robinson e Helô (Ana Flavia).

Agora, o Grêmio assume a liderança do Grupo B, com três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (21), às 15h, contra o Criciúma. O duelo em casa será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Próximos jogos do Grêmio

21/6, 15h: Grêmio x Criciúma

x Criciúma 28/6, 15h: Grêmio x Mixto-MT

x Mixto-MT 6/7, 16h: Mixto-MT x Grêmio

13/7, 15h: Criciúma x Grêmio

19/7, 16h: Grêmio x Amazônia