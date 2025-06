Com gol no final, Grêmio empata com o Fluminense e segue na 10ª colocação do Brasileirão Feminino

Grêmio, de Dani Barão, empatou em 1 a 1 com o Fluminense. Nayra Halm / CBF,Divulgação

O Grêmio conquistou um ponto importante diante do Fluminense pelo Brasileirão Feminino. Se antes de o jogo se iniciar o empate não parecia um bom resultado, as circunstâncias do confronto permitiram que o Tricolor gaúcho comemorasse o 1 a 1 diante das cariocas no Rio de Janeiro.

Em duelo direto pela classificação aos mata-matas, as Mosqueteiras viram Raquel Fernandes marcar para o time carioca, mas buscaram o empate com Brito, para garantir o 1 a 1 no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Tricolor gaúcho permanece em 10º, agora com 16 pontos. O próximo desafio está marcado para o dia 14 de junho, às 11h, contra o Real Brasília. Mais uma vez, as Mosqueteiras atuarão fora de casa. Desta vez, no Defelê, no Distrito Federal.

Formação tricolor

Bia Santos voltou ao time titular do Grêmio. Nayra Halm / CBF,Divulgação

As Mosqueteiras voltaram a campo ainda sem novo treinador. Após a saída de Thaissan Passos, a equipe foi comandada pela interina Gisele Ramos, que é auxiliar do time profissional e promoveu duas alterações na formação titular.

O 3-5-2 foi mantido, com Leticia Rodrigues no gol e a zaga formada por Mónica Ramos, Tayla e Karol Arcanjo. Nas alas, as escolhidas foram Dani Barão, pela direita, e Shashá, pela esquerda.

Enquanto o meio de campo teve a primeira alteração, com a volante Bia Santos ganhando a disputa de Daniela Montoya. As suas companheiras foram Camila Pini e Raissa Bahia.

À frente, o ataque foi formado por Valéria Paula, no lugar de Gisele, e Giovaninha.

Etapa inicial

Grêmio, de Karol Arcanjo, não conseguiu levar perigo à defesa do Flu no primeiro tempo. Nayra Halm / CBF/Divulgação

Em um primeiro tempo faltoso e com poucas chances claras para os dois lados, o Fluminense conseguiu levar mais perigo à área gremista.

As cariocas arremataram a gol pela primeira vez aos dois minutos. Após passe de calcanhar de Cotrim, Gislaine finalizou para fora. Depois, aos sete, foi a vez de Nath Rodrigues cabecear para o gol, após cobrança de falta de Raquel Fernandes, mas errar o alvo.

As Mosqueteiras só conseguiram se aproximar da área aos 12 minutos. Após falta de Nath Rodrigues em Giovaninha, o Grêmio teve a chance na bola parada. Pela meia-esquerda, Camila Pini cobrou, mas isolou.

O Flu ainda teve mais duas chances antes de a etapa inicial se iniciar. Aos 17, Nath Rodrigues alçou bola à área, após cobrança de falta, e Carioca conseguiu ficar com a sobra. Mas parou em defesa de Leticia Rodrigues.

Depois, aos 32, as Guerreiras do Fluzão levaram mais perigo ao gol gremista. Após bola cruzada à área, Leticia agarrou e soltou a bola nos pés de Lelê. Para a sorte do Grêmio, a centroavante pegou mal na bola e mandou à direita da trave.

Neste meio tempo, o Grêmio só chegou à área mais uma vez. Após cruzamento de Raissa Bahia à área, Valéria Paula cabeceou sobre a meta de Claudia.

Reta final

Grêmio, de Giovaninha, buscou o empate com o Fluminense no segundo tempo. Nayra Halm / CBF,Divulgação

A segunda etapa não destoou da primeira, e também foi marcada por faltas e melhores oportunidades do Fluminense. O Grêmio recorria à velocidade de Gisele para construir suas jogadas de perigo.

A reta final também ficou marcada pelo lance mais polêmico do confronto. Aos cinco minutos, Raquel Fernandes finalizou e a bola desviou no braço de Mónica Ramos, na área. O Fluminense reclamou de pênalti, mas a arbitragem mandou seguir.

O Grêmio seguiu a jogada e quase balançou as redes. Em contra-ataque rápido, puxado por Gisele, Claudia teve de sair debaixo das traves para impedir a finalização da atacante gremista.

O Fluminense tinha a posse de bola, mas não conseguia construir chances efetivas de gol. E foi o Grêmio quem voltou a levar perigo, aos 27 minutos. Após cruzamento rasteiro de Gisele, Maria Dias apareceu na pequena área, limpou a marcação, mas chutou sobre a meta de Claudia.

Como desperdiçou, o Grêmio viu o Fluminense aproveitar melhor a oportunidade que teve. Aos 32, Isabela Mello cruzou bola à área para que Raquel Fernandes vencesse as zagueiras Tayla e Karol Arcanjo no alto e cabeceasse para o fundo das redes de Leticia.

As Mosqueteiras tentaram responder aos 34, na qualidade individual de Gisele. Em mais um contra-ataque, a atacante invadiu a área e bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Claudia com a mão direita.

Antes de o jogo se encerrar, ainda houve uma reclamação do Grêmio acerca da arbitragem. Aos 41 minutos, Daniela Montoya foi desarmada por Gislaine na área, e as Mosqueteiras entenderam que houve um toque na perna da jogadora colombiana.

Mas o tricolor gaúcho não se deixou abater e aos 45 minutos conseguiu igualar o resultado. Após escanteio cobrado por Raissa Bahia, a zagueira Brito venceu a disputa com Claudia e cabeceou para o fundo das redes. Era o empate copeiro do Grêmio no Rio de Janeiro.

Brito (D) fez o gol de empate gremista. Nayra Halm / CBF/Divulgação

Brasileirão Feminino — 13ª rodada — 2/6/2025

Fluminense (1)

Claudia; Karina (Isabela Mello, INT), Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues (Sorriso, 15'/2ºT); Xerife (Tatá, 24'/2ºT), Kamilla, Veronica (Keké, 24'/2ºT) e Raquel Fernandes; Carioca (Chú Santos, 24'/2ºT) e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

Grêmio (1)

Leticia Rodrigues; Mónica Ramos (Brito, 15'/2ºT), Tayla e Karol Arcanjo; Dani Barão, Camila Pini (Daniela Montoya, 40'/2ºT), Bia Santos (Jessica Peña, 15'/2ºT), Raissa Bahia e Shashá (Maria Dias, 15'/2ºT); Valéria Paula (Gisele, INT) e Giovaninha. Técnica: Gisele Ramos (interina).

Gols: Raquel Fernandes (F), aos 32 minutos do segundo tempo; Brito (G), aos 45 minutos do segundo tempo.

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro

Cartões amarelos: Nath Rodrigues, Karina, Cotrim, Kamilla, Verônica e Sorriso (F); Bia Santos, Camila Pini e Karol Arcanjo (G);

Arbitragem: Eliane Nogueira dos Santos (RR), auxiliada por Beatriz Geraldini de Sousa (RJ) e Karolaynne da Conceicao Martins Garcia (RJ).

Próximo jogo

Sábado, 14/6 — 11h

Real Brasília x Grêmio