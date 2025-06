"Claramente foi pênalti", reclama zagueira do Grêmio após empate no Brasileirão Feminino

Brito marcou o gol de empate do Grêmio. Nayra Halm / CBF/Divulgação

O Grêmio volta do Rio de Janeiro apenas com o empate diante do Fluminense pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Em partida realizada no Moça Bonita, o 1 a 1 prevaleceu.

As Guerreiras do Fluzão saíram na frente, com a atacante Raquel Fernandes balançando as redes. Mas o Grêmio igualou o placar com a zagueira Stephanie Brito, de cabeça.

— Muito feliz pelo gol. É um jogo fora de casa, difícil. Mas conseguimos empatar e vamos sair daqui com um ponto. Estou muito feliz e a equipe também. Não era o resultado que queríamos, mas vamos continuar brigando. Vamos atrás da classificação — afirmou a zagueira gremista.

A partida também ficou marcada por polêmicas de arbitragem. No segundo tempo, Grêmio e Fluminense reclamaram de pênaltis. O time carioca queria a infração após toque no braço de Mónica Ramos, aos cinco do segundo tempo. Enquanto o Tricolor gaúcho reclamou de falta em Daniela Montoya, na área, aos 41 da reta final.

— A gente sabe que é difícil apitar um jogo desse. A torcida pressiona, a gente pede (falta), elas também pedem. Mas só um pouquinho de atenção. O jogo fora de casa às vezes puxa muito para o lado do mandante. Mas claramente foi o pênalti. Estamos perdendo o jogo fora de casa, a gente não vai se jogar na área — destacou a zagueira:

— Mas está tudo bem. Erram, né? São humanos. Só um pouquinho de cautela nessas situações aí.

O resultado mantém o Grêmio na 10ª colocação, agora com 16 pontos, mesma pontuação do oitavo colocado. O complemento da rodada, porém, pode fazer a distância para o G-8 aumentar para três pontos a duas rodadas do fim da etapa classificatória.