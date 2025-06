Brasileirão Feminino tem confrontos das quartas de final definidos; veja os jogos

Destaque para dois clássicos. Flamengo e Palmeiras, dois times com forte investimento no futebol feminino, disputam uma das vagas. Já Ferroviária e São Paulo fazem clássico estadual nas quartas (veja abaixo os confrontos).

As datas e horários, no entanto, ainda não estão definidas. Nos próximos dias, a CBF deve divulgar o calendário com as informações sobre os jogos das quartas de final do Brasileirão Feminino.