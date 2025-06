Brasileirão Feminino sub-17: times gaúchos voltam a campo neste sábado

Competição está na terceira rodada. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

O Brasileirão Feminino sub-17 terá sua terceira rodada neste sábado (28). Grêmio, Inter e Adergs são os representantes do RS e jogarão ao longo da tarde.

As Gurias Coloradas enfrentam o Vasco, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O Inter é o líder do Grupo A, com 100% de aproveitamento.

No mesmo horário, as Mosqueteiras recebem o Mixto-MT no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. O Grêmio também é líder da sua chave, o Grupo B, com 100% de aproveitamento.

Por fim, às 16h, o Adergs enfrenta o Vitória no Barradão, em Salvador. O time de Tapejara é lanterna do Grupo C, ainda sem pontos.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

