Brasileirão Feminino: como foi a 14ª rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na 14ª rodada. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A 14ª rodada do Brasileirão Feminino terminou neste domingo (15). A competição conta com a participação de Grêmio, Inter e Juventude.

As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo. No Defelê, no Distrito Federal, perderam para o Real Brasília por 2 a 1. Dani Silva e Manu Balbinot marcaram para as donas da casa. Enquanto Valéria Paula descontou para o Tricolor.

Com este resultado, o Grêmio segue com chances de avançar às quartas de final, mas não depende apenas de si. Atualmente, o Tricolor é 10º com 16 pontos.

Então, além de derrotar o Flamengo na última rodada, o Grêmio também precisará que Bragantino e América-MG não vençam 3B da Amazônia e Ferroviária, respectivamente. Assim, terminará entre os oito melhores.

Contra o rebaixamento

Juventude perdeu para o São Paulo. Fernando Alves / Juventude/Divulgação

Ainda no sábado (14), as Gurias Jaconeras receberam o São Paulo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e perderam por 1 a 0. O gol do jogo foi de Crivelari.

Mesmo com o tropeço, o Alviverde permaneceu fora da zona de rebaixamento, com nove pontos. Para confirmar-se na elite, o Juventude segue dependendo apenas de si.

Caso vença ou empate com o Bahia na última rodada, não terá riscos de queda. Se perder, terá de contar com uma derrota do 3B da Amazônia para o Bragantino.

Sem nada para lutar

Inter foi goleado pelo Corinthians. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

Por fim, neste domingo (15), foi a vez de as Gurias Coloradas entrarem em campo. Diante do Corinthians, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, o Inter perdeu por 5 a 0. Tamires, Vic Albuquerque, Jaqueline, Leticia Monteiro e Eudimilla marcaram os gols.

Com este resultado, as Gurias Coloradas estão virtualmente eliminadas do Brasileirão Feminino. Para avançar, teriam de vencer o São Paulo e contar com tropeços de Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense.

Além disso, o Inter também precisariam tirar 11 gols de saldo em relação ao time paulista, que é o oitavo colocado atualmente. Entre os que lutam pela classificação, o time colorado tem piores números.

Times classificados

Cruzeiro é o líder da primeira fase. Gustavo Martins/ Cruzeiro

O Cruzeiro, que empatou com o Sport em 1 a 1, mantém a liderança da Série A-1 e não pode mais ser ultrapassado pelos adversários. Além do time mineiro, também estão garantidos nos mata-matas: Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária e Bahia.

A última vaga segue em disputa entre Bragantino (que ocupa a oitava colocação atualmente), América-MG, Grêmio, Fluminense e Inter.

Em relação ao rebaixamento, apenas o Sport já confirmou sua queda para a Série A-2 do Brasileirão Feminino. 3B da Amazônia (atual penúltimo) e Juventude lutam para fugir da degola.

Jogos da 14ª rodada

Palmeiras 4x2 Fluminense

Real Brasília 2x1 Grêmio

Juventude 0x1 São Paulo

Cruzeiro 1x1 Sport

Ferroviária 0x0 Bragantino

Flamengo 3x0 América-MG

3B da Amazônia 0x4 Bahia

Inter 0x5 Corinthians

Última rodada - 18/6 (quarta, 15h)

Grêmio x Flamengo

Bahia x Juventude

América-MG x Ferroviária

Sport x Palmeiras

Bragantino x 3B da Amazônia

São Paulo x Inter

Corinthians x Cruzeiro

Fluminense x Real Brasília