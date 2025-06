Brasileirão Feminino: como foi a 13ª rodada e qual é a situação dos times gaúchos

Brasileirão Feminino está na 13ª rodada. Rebeca Reis / CBF/Divulgação

A 13ª rodada do Brasileirão Feminino terminou nesta segunda-feira (9). A competição conta com as participações de Grêmio, Inter e Juventude.

As Mosqueteiras foram as primeiras a entrar em campo. Na última sexta-feira (6), enfrentaram o Fluminense, no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. As equipes empataram em 1 a 1, com Raquel Fernandes marcando para as cariocas e Stephanie Brito igualando para o Tricolor gaúcho.

O resultado fez o Grêmio chegar aos 16 pontos, mas manteve a equipe na 16ª colocação. A pontuação é a mesma do último na zona de classificação. As Mosqueteiras, no entanto, perdem nos critérios de desempate: tem uma vitória a menos que o América-MG.

No final de semana, foi a vez de as Gurias Coloradas entrarem em campo. Recebendo o América-MG, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, o Inter venceu por 3 a 2, com gols de Julieta Morales, Fefa Lacoste e Ketlin. As Spartanas descontaram com Soraya e Pimenta.

O triunfo fez com que as Gurias Coloradas chegassem aos 14 pontos, mas permanecessem na 12ª colocação. Agora, o Inter está a dois pontos da zona de classificação.

Por fim, também no sábado (8), foi a vez de o Juventude receber o Sport no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As Gurias Jaconeras venceram por 1 a 0, com gol de Jaielly, e deixaram a zona de rebaixamento. Agora, o Alviverde soma nove pontos e está no 13º lugar.

Extremos da tabela

O Cruzeiro, que goleou o 3B da Amazônia por 5 a 1, confirmou a liderança da primeira fase da Série A-1 com duas rodadas de antecedência. Além do time mineiro, também já estão garantidos nos mata-matas: São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Ferroviária e Flamengo.

As duas vagas ainda em disputa estão entre Bahia, América-MG, Bragantino, Grêmio, Fluminense e Inter.

Por outro lado, o Sport já está rebaixado à Série A-2 do Brasileirão Feminino. 3B da Amazônia, atual penúltimo, Real Brasília e Juventude lutam para fugir da degola.

Jogos da 13ª rodada

Fluminense 1x1 Grêmio

Cruzeiro 5x1 3B da Amazônia

Juventude 1x0 Sport

Bragantino 0x4 São Paulo

Inter 3x2 América-MG

Real Brasília 0x2 Palmeiras

Bahia 3x1 Ferroviária

Corinthians 1x0 Flamengo

Próxima rodada