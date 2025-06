Brasil sai na frente, mas perde de virada para a França em último amistoso antes da Copa América

A história parecia se desenhar para uma vitória tranquila do Brasil diante da França, nesta sexta-feira (27). Se logo no início a Seleção Brasileira aproveitou as oportunidades que criou para abrir 2 a 0, as francesas não se abalaram e buscaram a virada por 3 a 2, na reta final e com o apoio dos torcedores no Estádio dos Alpes, em Grenoble.