Brasil-Far x Itacoatiara-AM: tudo sobre o jogo da segunda fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As gurias do Brasil de Farroupilha enfrentam o Itacoatiara-AM na próxima quarta-feira (11), às 20h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. O duelo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Brasil-Far x Itacoatiara-AM

Brasil-Far: Gaby; Tawany, Alissa, Andressa Kreski e Marcela; Ingrid, Ju Góes e Larissa Amaral; Andressa Ramos, Gabizinha e Emmily Karla (Isa Padilha). Técnico: Leonardo Antunes.

Itacoatiara-AM: Claudice; Isabela Pereira, Ana, Luana Gonçalves e Tereza; Tamires, Martinha e Tefa; Evila, Helena e Belen. Técnico: José Fernando.

Arbitragem para Brasil-Far x Itacoatiara-AM

Maria Luiza Brandellero dos Santos (PR), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Brasil-Far x Itacoatiara-AM

O Brasil de Farroupilha anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.

Como chegam Brasil-Far x Itacoatiara-AM

Brasil de Farroupilha

O rubro-verde volta todas as suas atenções para a competição mata-mata. Após a eliminação no Brasileirão A-3, a Copa do Brasil é o único campeonato nacional no calendário do rubro-verde para 2025.

O Brasil de Farroupilha vem de classificação sobre o Toledo na fase inicial. Fora de casa, venceu o time paranaense por 3 a 1.

Itacoatiara-AM

O time manauara divide suas atenções com o Brasileirão Feminino A-2. Após o empate com o Paysandu, na última rodada, o Itacoatiara-AM é o quinto colocado do Grupo B, e ainda luta pela classificação.

Na Copa do Brasil, o primeiro jogo do time do Amazonas será diante do Brasil de Farroupilha. Por estar na Segunda Divisão, o Itacoatiara-AM entra apenas na segunda fase.

Ingressos para Brasil-Far x Itacoatiara-AM

Os sócios têm entrada franca. Enquanto os outros torcedores podem comprar ingressos a R$ 20 no Estádio das Castanheiras.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição que volta ao calendário do futebol feminino irá reunir 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.