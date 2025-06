Brasil-Far vence o Itacoatiara-AM nos pênaltis e se classifica à terceira fase da Copa do Brasil Feminina

Brasil-Far venceu nos pênaltis para seguir vivo na Copa do Brasil. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha está classificado à terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Após o empate com o Itacoatiara-AM em 1 a 1 no tempo normal, o rubro-verde classificou-se nos pênaltis, com vitória por 3 a 2 e grande destaque para a goleira Gaby, que defendeu duas cobranças. O duelo ocorreu no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

O time serrano saiu à frente aos 43 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Rayssa na meia-lua. A lateral-esquerda finalizou de primeira, com o pé direito, e garantiu a vantagem do rubro-verde.

O Itacoatiara-AM empatou a partida aos 47 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Helena cabeceou para o fundo das redes e garantiu a decisão nos pênaltis.

Tensão nos pênaltis

Foi então que todo o destaque da noite voltou para a goleira Gaby, que defendeu as cobranças de Ildelene e Tereza. Além disso, Tayna também isolou pelo lado amazonense. Apenas Beatriz e Belén converteram para o Itacoatiara-AM.

Do lado rubro-verde, a noite foi quase perfeita. Além da grande atuação da goleira, a atacante Gabizinha, a lateral Tawany e a meia Maju converteram suas cobranças. Apenas a zagueira Andressa Kreski parou na defensora adversária.