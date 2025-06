Brasil-Far conhece tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil Feminina; veja data 

O Brasil de Farroupilha já sabe quando enfrentará o Itacoatiara-AM pela segunda fase da Copa do Brasil Feminina. O jogo único terá mando de campo do rubro-verde.

Campanha rubro-verde

O Itacoatiara-AM, por estar na Série A-2 do Brasileirão Feminino, entra apenas nesta fase. O time manauara é o quinto colocado na competição nacional, com duas vitórias, um empate e duas derrotas na temporada.

Regulamento da Copa do Brasil

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.