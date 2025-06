Brasil enfrenta a França em último amistoso antes da Copa América

A Seleção Brasileira se prepara para o último teste antes da Copa América. O amistoso contra a França encerrará a preparação, a partir das 16h10min desta sexta-feira (27), no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

O duelo marcará o reencontro entre as seleções após a disputa dos Jogos Olímpicos. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0 e classificou-se às semifinais .

— A seleção francesa é muito dura, muito rápida. É uma seleção muito forte no jogo aéreo. No um contra um também. Mas a gente tem um plano de jogo onde vamos bater de frente com elas, apesar de ter pouco tempo para trabalhar — avaliou a goleira Lorena, titular da Seleção.