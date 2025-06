Bahia x Juventude: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Bahia na próxima quarta-feira (18), às 15h, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo é válido pela última rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bahia x Juventude

Bahia: Yanne; Mila Santos, Nalon, Tchula e Suelen; Luana, Vilma e Ary; Cássia, Rhaizza e Gica. Técnico: Felipe Freitas.

Juventude: Renata May; Apoliana, Rayane Pires, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva (Maiza Piovezan); Alice e Dani Venturini; Teté, Jaielly e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Bahia x Juventude

Daiane Muniz (SP), auxiliada por Daniella Coutinho Pinto (BA) e Patricia dos Reis do Nascimento (BA).

Onde assistir a Bahia x Juventude

O Bahia transmite a partida na TV Bahêa+.

Como chegam Bahia x Juventude

Bahia

As Mulheres de Aço já estão garantidas nos mata-matas, mas ainda podem melhorar a colocação dentro do G-8. Em caso de vitória sobre o Juventude, o Bahia pode ganhar até duas posições. Atualmente, o time tricolor é 7º, com 23 pontos.

Juventude

As Gurias Jaconeras ainda lutam pela permanência na Série A-1. Fora da zona de rebaixamento, o Juventude depende apenas de si para seguir na elite do Brasileirão.

Se vencer, não dependerá de resultados paralelos. Caso perca ou empate, terá de contar com um tropeço do 3B da Amazônia diante do Bragantino.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.