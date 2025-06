Atacante do Grêmio é convocada para período de treinos com a seleção sub-20

A atacante Gisele, do Grêmio, foi convocada para um período de treinos junto da seleção brasileira sub-20 . Os trabalhos se iniciaram em 23 de junho e seguem até o dia 2 de julho , no CT Dartanhã, em Guararema, em São Paulo.

Gisele foi chamada para a vaga de Juju Harris, do Clemson-EUA . De acordo com a CBF, o corte ocorreu por "motivos pessoais".

Com a convocação de Gisele, são sete atletas do futebol gaúcho na lista. Além dela, também estão à disposição de Camilla Orlando: goleira Camilly, a volante Myka e a atacante Gabi Inácio, do Inter; e a goleira Josi, a lateral Allyne e a atacante Julia Martins, do Grêmio.