Arthur Elias explica ausência e justifica escolhas em convocação para a Copa América Feminina 

Arthur Elias concedeu entrevista coletiva. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias anunciou, nesta segunda-feira (9), a lista de convocadas para a disputa da Copa América Feminina. Foram 23 atletas chamadas para defender as cores da Seleção Brasileira.

O grande destaque da lista ficou pela atacante Marta. Com 39 anos, a jogadora disputará sua quarta Copa América pelo Brasil. Nas três edições anteriores, foi campeã.

— A Marta vive um grande momento, eu não sei nem quando que ela não teve esse grande momento, é um fenômeno do nosso futebol. Fazia um tempo que ela não vinha para a Seleção, veio na última convocação, e foi muito importante dentro do campo — enfatizou Arthur Elias.

Ao mesmo tempo em que a lista conta com a experiente Marta, também dá oportunidade para jovens promissoras. As atacantes Dudinha e Jhonson, que foram destaques na última data Fifa, estão entre as 23.

— A Jhonson é uma atleta que eu já conheço há bastante tempo e que vem muito bem no Corinthians. O pouco que ela jogou, aproveitou muito bem, mas o dia-a-dia também foi (muito bom). É o que eu sempre digo, as atletas são avaliadas não só no jogo, mas no dia-a-dia — explicou.

Em contrapartida, a centroavante Jheniffer foi uma ausência na lista de Arthur Elias. Atualmente no Tigres-MÉX, a atleta disputou a última edição dos Jogos Olímpicos e era uma jogadora de confiança do treinador no Corinthians.

— A Jennifer é uma jogadora que eu confio muito, ela sabe disso, assim como outras que não estão na lista. Fisicamente, ela não está no seu melhor momento, mas está bem, e a decisão foi mais técnica de opções — justificou.

Retorno de Antonia

Por outro lado, um nome que retornou à lista e foi bastante comemorado: o da lateral Antonia. Titular na Era Arthur Elias, a jogadora recuperou-se de lesão e deve reconquistar o espaço.

— Ela teve uma lesão com um tempo grande de recuperação, mas já voltou há bastante tempo no Real, com boas atuações e esteve conosco na convocação, não na última, mas na penúltima — relembrou Arthur Elias.

Entre as 23 atletas, o destaque também fica por conta de seis ex-jogadoras da dupla Gre-Nal: as goleiras Claudia e Lorena, as zagueiras Isa Haas e Mariza, a meia Duda Sampaio e a atacante Luany já passaram pelo futebol gaúcho.

Veja a lista completa:

Goleiras

Lorena - Kansas City (EUA)

Camila - Cruzeiro

Cláudia - Fluminense

Zagueiras

Tarciane - Lyon (FRA)

Isa Haas - Cruzeiro

Kaká - São Paulo

Mariza - Corinthians

Laterais

Yasmin - Real Madrid (ESP)

Fátima Dutra - Ferroviária

Fê Palermo - Palmeiras

Antônia - Real Madrid (ESP)

Meio-campistas

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Duda Sampaio - Corinthians

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)

Atacantes