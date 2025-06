Arthur Elias convoca duas gurias da base do Grêmio para treinos com a Seleção Brasileira principal

Goleira Josi foi convocada por Arthur Elias. Nelson Terme / CBF/Divulgação

O técnico Arthur Elias convocou 11 atletas das categorias de base para integrar os treinamentos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, antes do amistoso contra a Franças. Entre as chamadas, o destaque fica por conta da goleira Josi e da lateral Allyne Vithorya, ambas do Grêmio.

As atividades serão entre atletas da lista principal que já encerraram a temporada por seus clubes e as meninas das categorias de base da Seleção. Os treinos ocorrem de 16 a 18 de junho.

— Essa convocação mais curta tem o objetivo de auxiliar as atletas relacionadas para a Copa América e que atuam nos clubes que já terminaram a temporada e estão de férias. Estes três dias serão o início da preparação delas para evoluirmos até a estreia contra a Venezuela, no dia 13 de julho — afirmou o preparador físico da Seleção Brasileira, Marcelo Rossetti.

Além das atletas que atuam no futebol gaúcho, também foram chamadas atletas das bases de Corinthians, Flamengo, Botafogo e Santos (veja lista abaixo).

Em relação às profissionais que participarão das atividades, todas atuam fora do Brasil: as laterais Antonia (Real Madrid) e Yasmim (Real Madrid), a zagueira Tarciane (Lyon), a meio-campista Ana Vitória (Atlético de Madrid) e a atacante Kerolin (Manchester City).

Lista para a Copa América

Foram 23 atletas chamadas para defender as cores da Seleção Brasileira no amistoso contra a França e na Copa América. A data Fifa se inicia em 23 de junho e, a partir deste dia, as outras atletas se apresentarão na Granja Comary.

O teste contra as francesas ocorre no dia 27 de junho, na cidade de Grenoble. Na Copa América, o Brasil estreia em 13 de julho, contra a Venezuela.

Entre as 23 atletas convocadas, o destaque fica por conta de seis ex-jogadoras da dupla Gre-Nal: as goleiras Claudia e Lorena, as zagueiras Isa Haas e Mariza, a meia Duda Sampaio e a atacante Luany.

Atletas da base convocadas

Lateral Allyne também foi chamada para os treinos. Nelson Terme / CBF/Divulgação

GOLEIRAS

Ana Morganti — Corinthians

Josi Bencke — Grêmio

DEFENSORAS

Allyne Vithorya — Grêmio

Sofia Chaves — Flamengo

MEIO-CAMPISTAS

Debora — Botafogo

Emilly — Flamengo

Evelin Bonifácio — Santos

Kaylane — Flamengo

Manu Olivan — Corinthians

ATACANTES