Após derrota para o Corinthians, técnico do Inter admite: "O campeonato acabou para nós"

Mauricio Salgado avaliou o tropeço para o Corinthians. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

O Inter viu suas chances de classificação praticamente se esgotarem no Brasileirão Feminino. Após a derrota para o Corinthians, por 5 a 0, neste domingo (15), as Gurias Coloradas estão virtualmente eliminadas na fase classificatória.

Agora, para avançar, o Inter teria de vencer o São Paulo e torcer por tropeços de Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense. Não bastando isso, ainda precisaria tirar 11 gols de saldo em relação ao rival paulista, que atualmente é o oitavo colocado.

— O campeonato acabou para nós. A gente tentou lutar enquanto tinha chances, mas acabou no sentido de classificação, não no sentido de nossa entrega. Nós temos um jogo difícil contra o São Paulo e temos que jogar bem. Somos um time grande e não podemos ter dois jogos muito ruins — afirmou o técnico do Inter, Maurício Salgado, em entrevista coletiva.

O tropeço para o Corinthians iguala a pior derrota da história do Inter no Brasileirão Feminino. Em 2019, as Gurias Coloradas também haviam sido derrotadas pelas Brabas por 5 a 0.

— Foi um resultado muito ruim, mas quando ganhamos, evitamos falar em show e quando perdemos evitamos falar em vexame. Essa não é a nossa dinâmica, a dinâmica é de trabalho. Hoje (domingo) ficou evidente algumas coisas que já vínhamos identificando e falando mesmo quando vencíamos. O nosso time tem uma dificuldade de manter equilíbrio — enfatizou Maurício Salgado.

Próximos passos

Agora, o Inter volta suas atenções para o último compromisso do Brasileirão Feminino. Na quarta-feira (18), duelará com o São Paulo, fora de casa. Depois, restarão as disputas de Copa do Brasil e Gauchão.

— Temos de ajustar muita coisa, ser um time mais equilibrado. Obviamente, melhorar as nossas partidas. Precisamos ser um time que consiga ter uma leitura melhor de jogo — completou o treinador, fazendo uma promessa à torcida:

— O que o torcedor colorado pode esperar é que o Inter vai voltar a ser muito competitivo, que é uma coisa que não foi nesse primeiro semestre. Nas outras competições, vamos entrar para brigar pelos lugares mais altos.

O Inter ainda não sabe quem enfrentará na Copa do Brasil. O adversário será definido através de sorteio organizado pela CBF, mas que ainda não teve a data divulgada.