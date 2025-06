Ainda sem novo técnico, Grêmio enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão Feminino

Grêmio, de Dani Barão (centro), almeja se classificar às quartas de final. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio tem um objetivo a alcançar nas próximas três rodadas do Brasileirão Feminino: a classificação aos mata-matas. Fora do G-8, o Tricolor pode buscar sua vaga entre os oito melhores ainda nesta semana.

O compromisso que pode mudar o lugar das Mosqueteiras ocorre nesta sexta-feira (6), às 20h, contra o Fluminense. O duelo será no Moça Bonito, no Rio de Janeiro.

Para duelar com as Guerreiras do Fluzão, porém, o Grêmio terá uma baixa na casamata. A técnica Thaissan Passos foi desligada do cargo no início desta semana e o time será comandado pela interina Gisele Ramos, que atua como auxiliar do elenco feminino.

— Estamos em um momento onde o foco foi determinante para que a semana acontecesse de forma positiva. Vamos em busca desses três pontos — afirmou a auxiliar técnica Gisele Ramos.

Em campo, o Tricolor também terá os retornos da meia Daniela Montoya e da atacante Yamila Rodríguez, que foram cedidas as suas seleções para a disputa da data Fifa. A dúvida fica por conta da volante Bia Santos, que havia lesionado a mão esquerda antes da parada.

Com isso, a expectativa é que as Mosqueteiras vão a campo com: Leticia Rodrigues; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña), Daniela Montoya e Camila Pini; Maria Dias (Shashá), Giovaninha e Gisele (Luana Spindler).

Para entrar na zona de classificação

O Grêmio tem chance de ingressar no G-8 já nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Fluminense e torcer para dois destes três resultados: derrota do Bahia para a Ferroviária; derrota ou empate do Bragantino com o São Paulo; derrota ou empate do América-MG para o Inter.