"A não classificação do Grêmio não veio desse jogo", afirma técnico das Mosqueteiras após eliminação

Grêmio empatou com o Flamengo na última rodada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não está entre os oito melhores times do Brasileirão Feminino. Na tarde desta quarta-feira (18), o Tricolor precisava vencer o Flamengo e torcer por resultados paralelos. Mas sequer fez a sua parte e ficou no empate em 1 a 1 com o rubro-negro.

Sendo assim, as Mosqueteiras encerraram a competição com 17 pontos e na 11ª colocação. Para o técnico Cyro Leães, que fez seu segundo jogo no comando do Grêmio, a partida diante do Flamengo não foi a única responsável pela eliminação.

— Eu acredito que a não classificação do Grêmio não veio desse jogo. Esse foi um jogo que pode ter contribuído de alguma forma, mas eu não tenho dúvida que o que fica desses poucos dias que a gente conseguiu trabalhar em conjunto é a demonstração de uma alma mais gremista, de uma atitude que dentro do campo demonstra uma vontade das nossas atletas de não desistir nunca, de tentar buscar essa imortalidade do Grêmio — enfatizou o treinador.

Agora, o Tricolor voltará suas atenções para as disputas de Copa do Brasil e Gauchão. Ambas ocorrem apenas após a Copa América, ou seja, apenas em agosto.

— A partir de agora, a gente tem uma remobilização no sentido de manter esse nível de agressividade boa, de manter esse nível aguerrido e de cada vez mais estar identificado com essa camisa — afirmou.

Escolha questionável

Dentro de campo, uma escolha de Cyro Leães chamou a atenção. A goleira Leticia Rodrigues, que vinha de boas atuações com a camisa tricolor, foi para o banco de reservas. Assim, Raissa retomou a posição.

— Na verdade, foi uma escolha técnica, foi uma escolha minha, não foi nem do preparador de goleiras. Entendi que ela deveria representar hoje (quarta-feira) a equipe, assim como a Letícia representou no sábado. Acredito que as duas têm condições de representar o Grêmio e por isso que aqui estão — afirmou.

Ao longo da temporada, Raissa disputou nove jogos e sofreu 16 gols pelo Grêmio. Enquanto Leticia esteve em campo em sete oportunidades e foi vazada oito vezes.