Zagueira do Inter afirma que time tem de "continuar a confiar" em si na sequência do Brasileirão 

Fefa Lacoste (direita) chegou ao Inter nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter vive um processo de retomada. Desde a chegada do técnico Maurício Salgado, o time colorado ainda não perdeu. No entanto, segue longe da zona de classificação no Brasileirão Feminino.

O próximo desafio para aproximar-se dos oito primeiros é na segunda-feira (19), às 20h, contra o Palmeiras. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— Acho que temos que fazer o nosso jogo, continuar a confiar em nós mesmos, na equipe que temos. Sempre dar o nosso melhor para conquistar a vitória e uma posição melhor na classificação — afirmou a zagueira Fefa Lacoste em entrevista nesta sexta-feira (16).

No Inter desde o início da temporada, a defensora já acumula nove jogos e um gol com a camisa colorada. Agora, ela está tendo a primeira oportunidade de trabalhar com o técnico Maurício Salgado.

— Acredito que cada um tem seu próprio sistema e maneira de trabalhar. Estamos nos adaptando ao trabalho do novo treinador para fazer as coisas corretamente, fazer as coisas da melhor maneira possível para alcançar resultados — salientou.

Melhora defensiva

Nas últimas três partidas, o Inter já apresentou melhores resultados defensivos: apenas um gol sofrido. Nas três rodadas iniciais, por sua vez, o Colorado havia sido vazado em oito oportunidades.

— Acho que foi o trabalho constante que foi o que mais nos preparou. Então, levamos isso muito a sério e foi isso que funcionou para nos impedir de sofrer gols como aqueles — enfatizou a zagueira.

Atualmente, as Gurias Coloradas estão com 10 pontos e na 12ª colocação. O primeiro no G-8 é o Bragantino, com 14.