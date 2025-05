Zagueira do Brasil fala sobre importância de Marta: "Não vejo a Seleção sem ela"

Tarciane atualmente defende o Lyon, da França. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira se prepara para os próximos amistosos da temporada. Os dois testes contra o Japão serão realizados em São Paulo e são preparatórios para a Copa América.

O primeiro jogo ocorre na próxima sexta-feira (30), às 21h30min, na Arena do Corinthians, na capital paulista. O estádio é velho conhecido de várias convocadas de Arthur Elias.

— É a minha segunda casa, me sinto muito bem aqui, muito bem acolhida pelos funcionários, por todo mundo. É um prazer estar de volta. É sempre muito importante estar aqui, ver de onde eu saí. Cheguei aqui (ao Corinthians) com 18 anos e poder voltar é sempre muito importante — avalia a zagueira Tarciane.

Com 22 anos, a defensora vestiu as cores do Timão por quatro temporadas e acumulou títulos importantes, como Brasileirão, Supercopa e Libertadores. Desde o início desta temporada, porém, transferiu-se para o Lyon, da França, onde pôde disputar a Champions League.

Retorno de Marta

Marta voltou a ser convocada depois das Olimpíadas. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Agora, na Seleção, Tarciane está tendo uma nova oportunidade de jogar ao lado de Marta. A camisa 10 voltou a ser convocada por Arthur Elias após a disputa dos Jogos Olímpicos.

— A gente já sabia que ela ia voltar, porque ela é uma peça muito importante na Seleção. Todo mundo sabe disso. Ontem (segunda-feira) eu estava até falando que todo mundo quer ter uma Marta no time, pela liderança, pela história, por tudo. Ela é uma pessoa muito importante para o nosso grupo — completou:

— Já falei, ela vai se aposentar com uns 45, por aí. Enquanto ela estiver bem, eu vou estar incentivando ela para ela poder continuar com a gente. Não tem como ficar sem a Marta. Não vejo a Seleção sem ela.

Atualmente com 39 anos, Marta já falou publicamente sobre o desejo de encerrar a carreira junto à Seleção Brasileira. Os planos, porém, podem mudar já que a próxima edição da Copa do Mundo será realizada no Brasil, em 2027.

Próximo adversário

Com Tarciane e Marta à disposição, o técnico Arthur Elias prepara o Brasil para os próximos testes. Além do jogo de sexta, as seleções se reencontram na segunda-feira (2), às 20h, em Bragança Paulista.

— O Japão é uma seleção muito difícil. Eu joguei duas vezes contra elas e foram dois jogos muito difíceis, porque é uma equipe forte, rápida, elas são bem dedicadas no que elas fazem e a gente sabe muito bem disso. Mas estamos trabalhando muito, tentando encaixar para fazer o nosso jogo e poder ir muito bem no jogo — finalizou.