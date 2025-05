Zagueira do Brasil de Farroupilha projeta confrontos decisivos no Brasileirão Feminino A-3: "Não será fácil"

O Brasil de Farroupilha se prepara para o início das oitavas de final do Brasileirão Feminino A-3 . O rubro-verde vislumbra o acesso inédito e terá o Pérolas Negras como adversário para seguir sonhando em mudar de patamar.

O primeiro jogo será neste domingo (18), às 15h30min, no Estádio das Castanheiras. O duelo de volta está marcado para o sábado seguinte, dia 24, às 15h, no Estádio da Rua Bariri, em Olaria, no Rio de Janeiro.