"Vou me emocionar muito", diz lateral da Seleção sobre retorno à Arena do Corinthians

Yasmim foi uma das laterais convocadas por Arthur Elias. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira voltará a jogar em solo nacional e contar com o apoio do torcedor neste novo ciclo. Os dois amistosos contra o Japão serão realizados em São Paulo, na data Fifa.

O primeiro teste marcará o reencontro de várias ex-jogadoras do Corinthians com a Arena. O duelo será nesta sexta-feira (30), às 21h30min.

— Acho que eu vou me emocionar muito quando eu estiver na Neo Química, por toda a história que eu tenho aqui no Corinthians. Sou muito grata ao que o Corinthians me deu, ao que o futebol me deu, ao que a Seleção me deu. Então, acho que vai ser um dia muito bom, vai ser um dia maravilhoso que eu vou, certamente, me emocionar muito — enfatizou a lateral Yasmim, que hoje está no Real Madrid.

Com 28 anos, Yasmim defendeu as cores do Corinthians por cinco temporadas. Neste período, trabalhou (e conquistou títulos) ao lado do técnico Arthur Elias.

— O papel dele é muito de potencializar as qualidades de cada uma e a gente unir isso em prol da Seleção e dos resultados. O Brasil sempre foi uma potência, com muita qualidade. E o Arthur entrou e foi conhecendo todas (as atletas), ele sabe o que fazer pra potencializar o melhor de cada uma — enfatizou.